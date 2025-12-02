Ludwigshafen – Glätteunfall mit verletzter Rollerfahrerin



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmorgen (01.12.2025) gegen 7:20 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Motorroller die Wollstraße in Richtung der Mannheimer Straße.

Aufgrund winterglatter Fahrbahn stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Winter ist zurück – und birgt einige Gefahren Mit Schnee und eisigen Witterungsverhältnissen hat sich der Winter zumindest in Teilen von Rheinland-Pfalz bereits zurückgemeldet und Gefahren im Straßenverkehr mitgebracht.

Daher rät die Polizei: -Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an. -Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:25