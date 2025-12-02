Ludwigshafen – Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Sonntagmittag (30.11.2025, 14 Uhr) bis Montagmorgen (01.12.2025, 7:20 Uhr) brachen bislang Unbekannte einen grauen Ford Mondeo in der Pfarrer-Krebs-Straße, etwa auf Höhe der Straße „Im Rosenhof“, auf.

Hierbei wurden Werkzeuge aus dem geparkten Fahrzeug entwendet. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich. Haben Sie Sonntagnachmittag oder in Nacht zum Montag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Pfarrer-Krebs-Straße gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:31