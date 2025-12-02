Ludwigshafen – A Christmas Carol

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein vergnügliches Erlebnis zur Einstimmung auf Weihnachten verspricht die Aufführung nach Charles Dickens‘ A Christmas Carol der American Drama Group Europe am Montag,
15.12.2025 um 11 und um 19 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.
Die Geschichte rund um Ebenezer Scrooge, den griesgrämigsten Geizhals Londons, vermittelt
seit über 180 Jahren etwas Wärme in eisigen Zeiten. Scrooge glaubt, Weihnachten sei reine
Zeitverschwendung – bis er eines Nachts ungebetenen Besuch bekommt. Der Geist seines
verstorbenen Geschäftspartners Jacob Marley kündigt drei weitere Geister an: den Geist der
vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Was folgt, ist eine
Geistertour mit ordentlich moralischem Tiefgang – und überraschend viel Humor.
Dickens schafft es, mit bissigem Witz und ehrlicher Menschlichkeit zu zeigen, dass selbst die kälteste
Seele auftauen kann. Zwischen gruseligen Visionen, sentimentalen Erinnerungen und einer
Prise britischer Ironie erkennt Scrooge schließlich, dass Glück nichts mit Gold zu tun hat,
sondern mit Großzügigkeit, Mitgefühl und Heiterkeit. Am Ende erwacht er wie neu geboren,
verteilt großzügig Spenden, besucht seinen Neffen zum Fest und beweist: Selbst die
härtesten Seelen können weich werden – man braucht nur die richtigen Geister dazu.
Richard Clodfelters Inszenierung in englischer Sprache unterstreicht, dass Dickens’ Botschaft
für Mitgefühl, Menschlichkeit und die Kraft der Veränderung nichts an Aktualität verloren
hat und gerade in der heutigen Zeit stärker berührt denn je. So wird A Christmas Carol nicht
nur zur Mahnung gegen Gier und für Güte, sondern zu einer liebevollen Erinnerung daran,
dass Menschlichkeit das schönste Geschenk von allen ist.
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €, Kartentelefon 0621/504 2558
