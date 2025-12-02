Ludwigshafen – A Christmas Carol



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein vergnügliches Erlebnis zur Einstimmung auf Weihnachten verspricht die Aufführung nach Charles Dickens‘ A Christmas Carol der American Drama Group Europe am Montag,

15.12.2025 um 11 und um 19 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Die Geschichte rund um Ebenezer Scrooge, den griesgrämigsten Geizhals Londons, vermittelt

seit über 180 Jahren etwas Wärme in eisigen Zeiten. Scrooge glaubt, Weihnachten sei reine

Zeitverschwendung – bis er eines Nachts ungebetenen Besuch bekommt. Der Geist seines

verstorbenen Geschäftspartners Jacob Marley kündigt drei weitere Geister an: den Geist der

vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Was folgt, ist eine

Geistertour mit ordentlich moralischem Tiefgang – und überraschend viel Humor.

Dickens schafft es, mit bissigem Witz und ehrlicher Menschlichkeit zu zeigen, dass selbst die kälteste

Seele auftauen kann. Zwischen gruseligen Visionen, sentimentalen Erinnerungen und einer

Prise britischer Ironie erkennt Scrooge schließlich, dass Glück nichts mit Gold zu tun hat,

sondern mit Großzügigkeit, Mitgefühl und Heiterkeit. Am Ende erwacht er wie neu geboren,

verteilt großzügig Spenden, besucht seinen Neffen zum Fest und beweist: Selbst die

härtesten Seelen können weich werden – man braucht nur die richtigen Geister dazu.

Richard Clodfelters Inszenierung in englischer Sprache unterstreicht, dass Dickens’ Botschaft

für Mitgefühl, Menschlichkeit und die Kraft der Veränderung nichts an Aktualität verloren

hat und gerade in der heutigen Zeit stärker berührt denn je. So wird A Christmas Carol nicht

nur zur Mahnung gegen Gier und für Güte, sondern zu einer liebevollen Erinnerung daran,

dass Menschlichkeit das schönste Geschenk von allen ist.

Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Fotos zum Stück können Sie sich im Pressebereich der Website unseres Theaters

herunterladen: http://www.theater-im-pfalzbau.de/service/presse

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:56