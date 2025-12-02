  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.12.2025, 21:44 Uhr

Landau – Zum letzten Mal in diesem Jahr: Tanzcafé 60plus findet am Sonntag, 14. Dezember, statt – Termine für 2026 stehen bereits fest

Design ohne Titel
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Tanzen verbindet – unter diesem Motto findet das Tanzcafé 60plus am Sonntag,
14. Dezember statt. Eingeladen sind alle, die gerne tanzen und bei Kaffee,
Kuchen und guter Musik Kontakte pflegen möchten.

Das Tanzcafé findet ab 15 Uhr in den Räumlichkeiten der Ökumenischen Sozialstation, Otto-Hahn-Straße 6
in Landau statt. Einlass ist ab 14:30 Uhr. Der Eintritt beläuft sich auf 5 Euro.

Jetzt schon vormerken: Die Termine für das kommmende Jahr stehen bereits
fest. 2026 findet das Tanzcafé 60plus an den Sonntagen 8. Februar, 8. März, 12.
April, 3. Mai, 13. September, 11. Oktober, 8. November und 13. Dezember statt.

Hinweise und Informationen zum Tanzcafé 60plus erhalten interessierte
Tänzerinnen und Tänzer bei Ulrike Sprengling (Beauftragte für die Belange
älterer Menschen der Stadtverwaltung Landau) unter der Telefonnummer 0 63
41/13 50 16 oder bei Claudia Sarter (Fachkraft Gemeindeschwesterplus) unter
Telefon 01 59 04 02 07 88.

Bildunterschrift: Das nächste Tanzcafé 60plus ist am Sonntag, 14. Dezember.
(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:44

