Landau – Anklage nach versuchtem Tötungsdelikt vom 3. August 2025 erhoben

Landau – Rülzheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Staatsanwaltschaft Landau hat nach Abschluss der Ermittlungen Anklage gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden erhoben. Dem jungen Mann werden versuchter Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Das Verfahren soll vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Landau verhandelt werden.



Tatvorwurf: Angriff kurz nach Mitternacht

Laut Anklageschrift soll der Beschuldigte am 03.08.2025 kurz nach Mitternacht in Rülzheim einen 19-Jährigen schwer verletzt haben. Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, dem Opfer zwei Stiche in den Bauchbereich mit einem bislang unbekannten scharfkantigen Gegenstand zugefügt und zusätzlich massiv gegen den Kopf getreten zu haben.

Der 19-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und musste mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt werden.



Motiv laut Ermittlungen

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft legen nahe, dass der 18-Jährige aus Rache gehandelt haben könnte. Zuvor soll es auf dem Kerweplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der er dem späteren Opfer unterlegen war.

Beschuldigter schweigt – U-Haft dauert an

Der Angeschuldigte hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert und macht von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Er hatte sich noch am Abend des 3. August 2025 selbstständig bei der Polizei in Germersheim gestellt. Seitdem befindet er sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Wie es weitergeht

Das Landgericht Landau entscheidet nun über die Zulassung der Anklage und darüber, ob das Hauptverfahren eröffnet wird.

Quelle: Staatsanwaltschaft / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 11:02