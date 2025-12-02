Karlsruhe / Ubstadt-Weiher / Landkreis Karlsruhe. Am Dienstagvormittag kam es auf der Landesstraße 554 zwischen Unteröwisheim und Ubstadt zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 55-jährige Autofahrerin verlor dabei ihr Leben, mehrere weitere Personen wurden verletzt.

Toyota gerät in Gegenverkehr – Frontalzusammenstoß mit Klein-Lkw

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 55-jährige Fahrerin eines Toyota gegen 11:15 Uhr mit zwei Mitfahrenden in Richtung Ubstadt unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Wagen im Verlauf der Strecke in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Iveco-Klein-Lkw.

Weitere Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde auch ein Abschleppwagen, der hinter dem Toyota fuhr, in den Unfall verwickelt und prallte ebenfalls gegen den Klein-Lkw.

Ein Mercedes-Fahrer, der hinter dem Lkw unterwegs war, musste aufgrund der Situation nach rechts ausweichen und stieß dabei gegen die Schutzleitplanke. Der Fahrer blieb nach aktuellem Stand unverletzt.

Eine Tote, mehrere Verletzte – Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 55-jährige Toyota-Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Eine Mitfahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Beifahrer des Toyota sowie der Fahrer des Abschleppwagens trugen leichte Verletzungen davon. Der Fahrer des Iveco-Klein-Lkw blieb nach bisherigen Erkenntnissen ebenso unverletzt wie der Mercedes-Fahrer.

L 554 vollständig gesperrt

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und notwendige Reinigungsarbeiten ist die L 554 aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind weiterhin vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Karlsruhe.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe (ots)

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 19:57