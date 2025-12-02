Heidelberg – Mittendrinnenstadt: Letzte Projekte werden fertiggestellt – Mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Heidelberger Stadtzentrum von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof ist bis Ende November 2025 mithilfe des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie eigenen Mitteln – insgesamt 5,5 Millionen Euro – gestärkt worden. Zum Jahresende 2025 und zum Auslaufen des Mittendrinnenstadt-Programms werden noch mehrere Maßnahmen fertiggestellt.

Rundbänke am Römerplatz in Bergheim

Ende November 2025 wurden am Römerplatz im Stadtteil Bergheim zwei neue Rundbänke geliefert und montiert. Das Projekt geht auf den Wunsch der Anwohnerschaft zurück. Hintergrund war die Schließung der angrenzenden Gastronomie und damit der Wegfall der dortigen Außenbestuhlung. Die neuen Bänke schaffen ein dauerhaftes, konsumfreies Sitzangebot unter den großen Platanen und sollen später die geplante neue Außengastronomie ergänzen. Die beiden Rundbänke werden entlang der Baumbeete aufgestellt und verfügen über komfortable Holzauflagen, die sich im Sommer weniger aufheizen und im Winter nicht so stark abkühlen.

Straßenbeleuchtung in der Plöck

Um die Aufenthaltsqualität und die Sicherheit zu erhöhen, wurde in einem Teilstück der Plöck zwischen Märzgasse und Schießtorstraße neues Stadtmobiliar angebracht, darunter zusätzliche Leuchten und Mülleimer. Die Maßnahme wurde auf Initiative der Geschäftstreibenden in der Plöck umgesetzt. Die Beleuchtung sorgt außerdem dafür, dass für die vielen Schülerinnen und Schüler des Hölderlin-Gymnasiums sowie für Radfahrende künftig eine bessere Sichtbarkeit und ein sichereres Miteinander ermöglicht wird. Die Maßnahme unterstützt zugleich die Ziele des Innenstadtprogramms, da sie einen wichtigen Abschnitt der Altstadt aufwertet, den Einzelhandel stärkt und die Verkehrssicherheit in einem stark frequentierten Bereich verbessert.

Modernisierung Pavillons am Bismarckplatz

Die Sanierung der Pavillons am Bismarckplatz ist abgeschlossen und bildet somit den letzten Schritt der Modernisierung des zentralen Verkehrsknotenpunkts. Die Unterstände wurden gereinigt, neu lackiert, mit LED-Beleuchtung ausgestattet und die Dächer abgedichtet. Auch der ehemalige Geldautomaten-Pavillon wurde umgebaut und dient nun als moderner Regenunterstand. In den vergangenen zwei Jahren wurde der Platz im Rahmen des Förderprogramms „Innenstädte und Zentren“ aufgewertet: neue Sitzgelegenheiten, zusätzliche Bäume und eine verbesserte Beleuchtung sorgen für mehr Grün, mehr Schatten und eine deutlich höhere Aufenthaltsqualität für alle Besucherinnen und Besucher.

Werbestele für das Theater

In den kommenden Wochen wird im Bereich Theaterstraße/Hauptstraße eine moderne Informationsstele für das Theater in Betrieb gehen. Dafür wurden in den vergangenen Wochen von der Stadt die Arbeiten zum Leitungsbau und für das Fundament der Stele im Bereich der Theaterstraße umgesetzt. Die Stele ersetzt die bisherige Litfaßsäule und verbindet zeitgemäße Technik mit dem historischen Ambiente. Auf zwei großen Monitoren können Besucherinnen und Besucher künftig das aktuelle Theaterprogramm sowie weitere Hinweise digital abrufen – übersichtlich, aktuell und barrierefrei. Die Stele schafft eine neue, attraktive Informationsmöglichkeit direkt vor Ort. Damit trägt das Projekt zur funktionalen und ästhetischen Aufwertung des öffentlichen Raums bei und integriert kulturelle Angebote stärker ins Stadtbild. Es ist ein wichtiger Schritt, um die Altstadt als lebendigen Kultur- und Begegnungsort zukunftsfähig zu gestalten.

Quelle: Stadt Heidelberg

