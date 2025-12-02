

Grünstadt/Böhl-Iggelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz verstärkt in der dunklen Jahreszeit ihre Präventionsarbeit gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unter dem Titel „Haus im Blick“ startet in dieser Woche eine Schwerpunktaktion, die mit zwei Informationsständen in Grünstadt und Böhl-Iggelheim für Bürgerinnen und Bürger ganz konkrete Tipps rund um den Einbruchschutz anbietet.

Am 04.12.2025 von 10 bis 14 Uhr im Globus-Markt in Grünstadt und

am 05.12.2025 von 9 bis 12 Uhr im Wasgau-Lebensmittelmarkt in Böhl-Iggelheim

informieren Präventionsexperten der Polizei über typische Vorgehensweisen von Einbrechern und zeigen, wie sich Häuser und Wohnungen mit einfachen Mitteln deutlich besser schützen lassen. Mit der Aktion „Haus im Blick“ wollen wir möglichst viele Menschen erreichen, sensibilisieren und gleichzeitig aufzeigen, wie wirkungsvoll vorbeugende Maßnahmen sein können“, sagt Michael Lerch, Leiter der Zentralen Prävention im Polizeipräsidium.

An den Infoständen beantworten speziell geschulte Grundschutzberatende Fragen zum Einbruchschutz, erläutern sinnvolle Sicherungsmaßnahmen an Fenstern und Türen und geben Verhaltenstipps für den Alltag – etwa bei Abwesenheit, Urlaub oder in der Nachbarschaftshilfe. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, direkt vor Ort Termine für eine kostenlose, individuelle Einbruchschutzberatung zu Hause zu vereinbaren. Wie sinnvoll eine gute Sicherung der eigenen vier Wände ist, zeigt auch unsere Kriminalstatistik: In der Hälfte der knapp 700 registrierten Fälle im Polizeipräsidium Rheinpfalz im Jahr 2024 schafften es die Täter nicht in die Wohnung oder das Haus einzubrechen. Dies führen wir darauf zurück, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen und Häuser gut sichern und den Einbrechern ihre „Arbeit“ so erschweren.

Die Informationsstände in Grünstadt und Böhl-Iggelheim sind Teil einer Reihe von Präventionsmaßnahmen, die in mehreren Kommunen der Vorder- und Südpfalz umgesetzt werden.

Hinweis:

Die Polizei bietet kostenlose, neutrale und individuelle Beratungen zum Einbruchschutz direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an. Sie können entweder direkt an den Informationsständen einen Termin vereinbaren oder sich unmittelbar mit der für Ihren Wohnort zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Weitere Hinweise und praktische Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch in unserem Podcast: https://youtu.be/cl6guf_7l_U

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:22