Germersheim – Wertstoffhöfe im Landkreis Germersheim am 24., 27. und 31. Dezember geschlossen

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kreisverwaltung weist auf die geänderten Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Landkreis während der Feiertagswoche im Dezember hin:

Die drei Wertstoffhöfe in Bellheim, Rülzheim und Berg sowie die Grünannahmestelle in Westheim und die Problemmüllannahmestelle in Rülzheim haben an den gesetzlichen Feiertagen sowie am 24., 27. und 31. Dezember geschlossen.

Am 29. und 30. Dezember sind die Wertstoffhöfe bzw. Annahmestellen regulär geöffnet. Weitere Informationen zur Abfallentsorgung gibt es unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:36