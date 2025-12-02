Frankenthal – Sachbeschädigung mit Täterfestnahme



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 01.12.2025, gegen 21.20 Uhr, wurde durch ein Sicherheitsunternehmen telefonisch gemeldet, dass gerade die Glaseingangstür eines Drogeriemarktes in der Wormser Straße eingeworfen wurde.

Bei Eintreffen der Kräfte wurde durch Zeugen eine Personenbeschreibung des Täters abgegeben. Kurze Zeit später konnte diese Person durch die Zeugen in der Nähe des Tatorts festgestellt und den Streifen mitgeteilt werden. Durch diese wurde der Tatverdächtige sodann kontrolliert, es handelte sich hierbei um einen 24-jährigen Mann aus Frankenthal, welcher die Tat abstritt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Tatmittel war ein Gullydeckel, welcher durch den Täter direkt vor dem Markt aus dem Schacht gehoben wurde.

