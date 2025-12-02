Frankenthal – LED-Tauschtag auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt – Energiesparen leicht gemacht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 8. Dezember lädt die Stadt Frankenthal alle Bürgerinnen und Bürger zu einem LED-Tauschtag auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt ein. An der Aktionsbude Nr. 5 können alte Glühbirnen oder Energiesparlampen kostenlos gegen moderne, energieeffiziente LED-Leuchtmittel eingetauscht werden. Bis zu drei mitgebrachte Leuchtmittel können vor Ort ersetzt werden.

Die Motivation: Die beste Energie ist eingesparte Energie

Klimawandel, Gasmangel und explodierende Energiekosten infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verdeutlichen, wie wichtig ein schneller Ausbau erneuerbarer Energien ist – und wie dringend wir unabhängig von fossilen Energieträgern und deren Lieferanten werden müssen.

Die aktuelle Situation zwingt uns alle zum Umdenken und Energiesparen. Doch nicht nur große Projekte wie Photovoltaik-Anlagen oder Gebäudesanierungen leisten ihren Beitrag. Auch privat lässt sich ohne großen Aufwand effizienter Energie nutzen. Eine der der Maßnahmen ist der Austausch alter Leuchtmittel gegen sparsame LEDs.

Mehrere Kommunen in Rheinland-Pfalz greifen diese Idee bereits erfolgreich auf – nun setzt auch Frankenthal mit einem LED-Tauschtag ein Zeichen für praktischen Klimaschutz im eigenen Zuhause.

Das Prinzip: Kostenfreie LED-Leuchten als Starthilfe

Die Stadt Frankenthal lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, ihren ersten Schritt zu mehr Klimaschutz zu gehen. Sie erhalten eine Starthilfe für die Umrüstung der heimischen Beleuchtung: Bis zu drei mitgebrachte alte Glühbirnen, Halogenleuchten oder Energiesparlampen können kostenlos gegen moderne, stromsparende LED-Leuchtmittel der Typen E14 und E27 getauscht werden.

Die LEDs entsprechen in der Helligkeit ehemaligen Glühbirnen zwischen 25 und 75 Watt und dienen als Anreiz, die gesamte Beleuchtung im Haushalt auf ihre Effizienz zu überprüfen und den Austausch eigenständig abzuschließen. Die Aktion soll zeigen, wie einfach Klimaschutz sein kann – und dass sich Energieeinsparung direkt im Geldbeutel bemerkbar macht.

Die Vorteile: Bis zu 80 Prozent Energie sparen

Der Tausch einer alten Glühbirne gegen ein LED-Leuchtmittel spart durchschnittlich rund 80 Prozent Strom ein. Das reduziert CO₂-Emissionen und kann pro Haushalt Energiekosten von bis zu 100 Euro pro Jahr einsparen. Da der Stromverbrauch eine viel größere Rolle bei der Ökobilanz von Leuchtmitteln spielt, sollte mit dem Ersetzen von Glühbirnen und Energiesparlampen nicht gewartet werden bis diese kaputtgehen. Also auch wenn die Glühlampen noch funktionstüchtig sind lohnt sich der Austausch.

LED-Leuchten überzeugen zudem durch eine höhere Lebensdauer, häufigeres Schalten ohne Qualitätsverlust, wiederverwendbare Materialien und sofortige Helligkeit. Auch der Mythos, dass nur Glühbirnen ein gemütliches und warmes Licht erzeugen, gehört längst der Vergangenheit an – moderne LEDs verbessern oft sogar den Lichtkomfort.

Die Idee

Der LED-Tauschtag geht auf eine Initiative aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zurück und wurde bereits in mehreren Kommunen erfolgreich umgesetzt. In Frankenthal wird die Aktion im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert.

Weitere Infos zu Veranstaltungen und Themen im Bereich Klimaschutz sind unter www.frankenthal.de/klimaschutz zu finden.

