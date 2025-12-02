Frankenthal – Heinrich-Reffert-Straße wegen Weihnachtsmarkt gesperrt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Weil am kommenden Wochenende der Studernheimer Weihnachtsmarkt stattfindet, wird die Heinrich-Reffert-Straße auf Höhe der Grundschule Studernheim ab Freitag, 5. Dezember, bis Sonntag, 7. Dezember, voll gesperrt. Der ÖPNV wird über die Oggersheimer Straße in die Sonnenstraße umgeleitet.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis. Diese und weitere Sperrungen im Stadtgebiet sind auch unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:31