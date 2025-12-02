Frankenthal – Dritter Welcome-Day in der Stadtverwaltung

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtrallye und Networking: Der dritte Welcome Day 2025 als interaktive Entdeckungsreise für die Mitarbeitenden

Am Dienstag, den 25. November fand der dritte Welcome Day der Stadtverwaltung Frankenthal statt. Die Veranstaltung bot den neuen Kolleginnen und Kollegen erneut die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und mehr über die vielfältigen Aufgabenbereiche innerhalb der Verwaltung zu erfahren.

Ein besonderes Highlight des Tages war die interaktive Stadtrallye. In kleinen Gruppen erkundeten die Teilnehmenden verschiedene Verwaltungsgebäude, lernten Zuständigkeiten und Abläufe kennen und kamen mit Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen ins Gespräch. Die Mischung aus Information, Bewegung und spielerischen Elementen erleichterte das Kennenlernen und sorgte für einen lebendigen Einstieg in den Verwaltungsalltag.

Der Tag bot eine hervorragende Gelegenheit, das Engagement und die Fachkenntnisse unserer Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen hervorzuheben. Neben technischen, sozialen und verwaltungstechnischen Fachkräften, wie Stadtplanern, Kanalwerkern und Mitarbeitern der sozialen Beratungsstellen, waren auch Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter aus den Bereichen Finanzen, Verwaltung und Abrechnung vertreten. Darüber hinaus nahmen Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Assistenz, Vergabe, Tourismusentwicklung sowie Werkstudierende teil. Alle Teilnehmenden trugen dazu bei, dass der Tag zu einem interaktiven Erlebnis wurde und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit gestärkt wurde.

Stärkung von Austausch und Zusammenarbeit

Der Welcome Day bot somit nicht nur eine gelungene Orientierung, sondern stärkte auch die bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Die positiven Rückmeldungen zeigen, dass das Format neuen Kolleginnen und Kollegen den Einstieg erleichtert und den internen Austausch nachhaltig fördert. Mit den gesammelten Eindrücken starten die Teilnehmenden motiviert in ihre neuen Aufgaben und blicken den kommenden Herausforderungen zuversichtlich entgegen.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:43