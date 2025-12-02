Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Weinautomat – Zeugenaufruf



Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen beschädigten Unbekannte in Angelbachtal einen Getränkeautomaten für Wein.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Freitagmorgen, 8.30 Uhr, indem sie einen Silvesterböller ins Münzausgabefach des Weinautomaten auf dem Festplatz in der Schulstraße legten und anzündeten. Durch die Explosion und die Hitzeentwicklung im Geräteinneren wurde die Steuerungselektronik des Geräts beschädigt. Auch das Geldscheinfach wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bezifferbar, es ist jedoch von irreparablen Schäden auszugehen. Eine Zeugin gab an, mehrere Personen im kindlichen Alter beobachtet zu haben, die sich in der Nähe des Automaten aufgehalten hatten und plötzlich weggerannt seien. Eine Beschreibung konnte sie jedoch nicht abgeben.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:57