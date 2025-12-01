  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

01 Weihnachtsmarkt
01.12.2025, 16:48 Uhr

Weinheim – Weihnachtsmarkt unter den Burgen

01 WeihnachtsmarktWeinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 5. Dezember beginnt auf dem Weinheimer Marktplatz der Weihnachtsmarkt – Bis zum vierten Advent, immer Freitag bis Sonntag.
Weinheim. Wenn der Duft von Glühwein die Luft erfüllt, stimmungsvolle Lichter den historischen Marktplatz erleuchten und weihnachtliche Melodien die Straßen durchziehen, dann ist es wieder soweit: Der Weinheimer Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore. An den letzten drei Adventswochenenden, jeweils von Freitag bis Sonntag, lädt die Stadt Weinheim gemeinsam mit der IG Marktplatz, die größtenteils für die Organisation verantwortlich ist, zu dem traditionellen Adventserlebnis in der besonderen Kulisse des Platzes ein, der im Sommer wie eine italienische Piazza aussieht – und im Winter mit der mächtigen St. Laurentiuskirche, dem angeleuchteten alten Rathaus und funkelnden Sternen in den Bäumen zum Weihnachtsmarktplatz unter den beiden Burgen wird.

In über einem Dutzend weihnachtlich geschmückter Holzbuden halten Händler aus Weinheim und der Umgebung ein außergewöhnliches Angebot von kleinen Geschenken und Accessoires bereit: Handgemachter Schmuck, selbst gehäkelte Babykleidung, Liköre und Honig nach traditionellen Familienrezepten, Kerzen in allen Formen, sowie hochwertige Naturkosmetik und Seifen. Wohn- und Modeartikel sind im Sortiment, dazu Feinkost, Öle, Taschen, Filzengel, Süßwaren natürlich, frisch geröstete Maroni, Hamburger Schmalzkuchen als leckere Spezialität. „Wir sind stolz auf die besondere Mischung aus professionellen Ständen und privaten Anbietern“, erklärt Juan Salazar vom Kult-Café Florian, der gemeinsam mit Gerald Haas vom Restaurant Diebsloch die Organisation leitet. „Gerade diese Vielfalt verleiht unserem Weihnachtsmarkt seinen einzigartigen Charme.“ Auch kulinarisch bieten die Weihnachtsmarktplatz-Gastronomen ohnehin passende Spezialitäten aus Keller und Küche: Von der Wildschweinbratwurst über Schupfnudeln, Zwirnswurst und süßen Waffeln bis hin zum wärmenden Glühwein – weihnachtlich-regionale Köstlichkeiten für jeden Geschmack. Auch ein Kinderkarussell dreht wieder seine Runden.

Bürgermeister Andreas Buske wird die feierliche Eröffnung des Marktes am Freitag, 5. Dezember, 17 Uhr, vornehmen, begleitet von einem Saxofon-Ensemble unter der Leitung von Nicolai Pfisterer. Dann öffnet der Weihnachtsmarkt an den verbleibenden Adventswochenenden freitags jeweils um 16 Uhr, samstags und sonntags immer um 13 Uhr, jeweils bis 21 Uhr am Abend. Zum stimmungsvollen Einkaufsbummel zwischen den Verkaufshütten erwartet die Besucher auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm. Am Samstag, 6. Dezember, dem Nikolaustag, tritt um 17 Uhr der Posaunenchor der Peterskirche auf, um 18 Uhr gefolgt von den Weststadt-Chören „The Winhouses“ und „Westside-Story“. Jeden Weihnachtsmarkt-Sonntag kommt um 18 Uhr der einzig echte Nikolaus vorbei und beschenkt die Kinder.

Am Sonntag, 14. Dezember tritt um 17 Uhr der Gospelchor der Peterskirche auf. Am Freitag, 19. Dezember, liest der Weinheimer Mundart-Literat Markus Weber um 16.30 Uhr auf Dialekt das „Woinemer Weihnachtsmärche“ vor, und am Samstag, 20. Dezember, um 17 Uhr folgt ein Konzert des Blechbläserensembles der Musikschule Badische Bergstraße. Am Schlusstag, dem Sonntag, 21. Dezember, 17.30 Uhr, spielt wieder der Posaunenchor Viernheim vom Balkon der Laurentiuskirche herab, um 18 Uhr erfolgt die Weihnachtsansprache, die mit einem gemeinsamen Singen bei Kerzenschein feierlich endet.

An den Weihnachtsmarkt-Wochenenden ist das zentrale Parkhaus Burgenpassage auch sonntags von 12.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet, unter der Woche in der Adventszeit täglich von Montag bis Samstag verlängert bis 21.30 Uhr.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 16:50

