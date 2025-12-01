Weinheim – Tierischer Advent: Kinder gestalten Wintergeschenke für Tiere

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „Tierischer Advent“ lud der Verein Landerlebnis Weinheim am 22. November zu einer besonderen Mitmachaktion ein, bei der sich alles darum drehte, heimische Tiere in der kalten Jahreszeit eine Freude zu machen. Bei sonnigem, aber eisigem Wetter kamen die Kinder zusammen und haben zu Beginn kleine Tontöpfe bemalt, die anschließend mit einer selbst angerührten Futtermischung aus Körnern und warmem Kokosöl befüllt wurden. Dabei erfuhren sie, welche Vogelarten im Winter vor Ort bleiben und welchen Nutzen solche Futterstellen tatsächlich haben. Die recycelten Tontöpfe aus dem Vorjahr wurden ebenfalls neu befüllt. Danach machten sich alle gemeinsam auf den Weg, um die vorbereiteten Töpfe an einem Baum aufzuhängen.

Anschließend gingen alle auf die Schafweide. Dort stellten die Kinder aus Salatblättern, frischem Gemüse und Kräutern kleine Futterportionen zusammen, die anschließend achtsam an die Schafe verfüttert wurden. Nicht nur die Kinder hatten Spaß, sondern auch die Tiere waren dankbar und haben sich über die Leckerbissen gefreut.

Zum Aufwärmen gab es heißen Apfelsaft, dazu Lebkuchen, Spekulatius und Apfelchips.

Die nächste Aktion des Vereins Landerlebnis Weinheim findet am 13.12.2025 von 11 bis 13 Uhr statt.

Quelle: Landerlebnis Weinheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 11:45