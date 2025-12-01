Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eintauchen in eine andere Welt – Sie lachten, staunten und sangen mit: Über 280 Kinder aus den Weinheimer „Rucksack“-Kitas tauchten jetzt einen Vormittag lang in die Welt des Theaters ein. Das Weinheimer Bildungsbüro hatte für sie eine Theateraufführung des Theaterkollektiv Companie M organisiert. „Rucksack-KiTa“ ist ein Sprach- und Bildungsprogramm für Kinder und Eltern aus verschiedenen Ländern. In diesem Programm lernen die Kinder ihre Muttersprache. Und sie lernen auch anderes, zum Beispiel Körperbewegung, Stifthaltung, Zählen, Konzentration, Durchhalten, Nachdenken und mit Gefühlen umgehen – als Grundlage für einen guten Start in der Schule. Orte der Aufführung waren die Kitas Bürgerpark, Nordlicht, Pusteblume sowie das Gemeindehaus St. Marien für die Kinder aus den Kitas St. Marien und Kuhweid. Ein Mikrofon, das zu Beginn gar nicht funktionieren will, sorgt gleich für großes Gelächter. Doch sobald der Schauspieler bemerkt, dass das Kabel schlicht nicht eingesteckt ist, nimmt die Vorstellung des Theaterkollektivs Companie M Fahrt auf – und das Publikum ist von der ersten Minute an gebannt. Besonders staunten die Kinder, als das Trio aus einem einfachen Gummiband immer neue Formen zauberte – mal ein Rechteck, mal ein Quadrat, sogar ein Trapez. Mit jedem Handgriff entstand etwas Neues, begleitet von Musik, Bewegung und feinem Humor. Die Daumen gingen begeistert nach oben – erst recht, als die Schauspielerin ihre klare Stimme erhob und die ersten Töne erklangen. Sofort sangen und schwangen die Kinder mit. Beim Rap wippte der ganze Raum im Takt. Einige Kinder wurden selbst zu kleinen Rappern und imitierten typische Bewegungen. Als der Schauspieler dann noch Tierstimmen nachahmte, bebte der Raum vor Gelächter. Die Kinder ließen sich vollkommen mitreißen. Wenn ein Vogel kämpfend dargestellt wurde, ahmten sie die Bewegungen nach. Während einer Verkleidungsszene riefen sie begeistert die Körperteile, die angebracht wurden: „Augen!“, „Nase!“. Ein besonderer Moment folgte am Ende: Beim Nachspiel durften die kleinen Zuschauer selbst ans Mikrofon. Einer nach dem anderen rief seinen Namen hinein – begleitet von Beats und Grooves, die ihre Stimmen stolz durch den Raum hallen ließen. Aus neugierigen Blicken wurden breite Grinsen und schließlich strahlende Gesichter.

Andere Kinder erkundeten viele der Plüsch-Objekte – Dreiecke, Quadrate, Kugeln, Gummibänder – und ließen sie „singen“, ganz wie zuvor die Schauspieler.

Fachstellenleiterin Ceylan Firat Tulaz vom Bildungsbüro freute sich über die Reaktionen „Ich war begeistert – das Stück war genauso witzig für uns Erwachsene wie für die Kinder. Für vierzig Minuten tauchten wir alle gemeinsam in eine andere Welt ein“, schilderte sie. Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaterkollektivs Companie M – Miriam Lemdjadi, Giuseppina Tragni und Peter Hinz – waren zum wiederholten Mal zu Gast in Weinheim. „Uns ist wichtig, den Kindern Freiraum zum Fantasieren zu geben: Während das eine Kind in der Figur einen Dino sieht, erkennt ein anderes ein Pferd. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Es geht um den Spaß“, betonen die Darsteller. Möglich wurde dieses Theatererlebnis durch die finanzielle Unterstützung der Freudenberg Stiftung. So konnten vier Aufführungen für die Kitas Bürgerpark, Kuhweid, Nordlicht, Pusteblume und St. Marien durch das Bildungsbüro koordiniert werden. Es handelt sich um die Kitas, die am Sprach- und Bildungsprogramm „Rucksack KiTa“ teilnehmen. „Wir kommen immer wieder gern nach Weinheim. Die Kitas empfangen uns herzlich, und das Bildungsbüro unterstützt uns hervorragend“, freute sich das Trio. Im Objekttheater „KaDeKu“ wird bewusst wenig Sprache eingesetzt. Die Kitaleitungen sind sehr dankbar und betonen: „Der geringe Spracheinsatz im Stück war ein großer Vorteil – denn so konnten alle Kinder viel aus dem Theatererlebnis mitnehmen, auch jene mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen“.

