Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstaltungen vom 6. bis 12. Dezember.

Die zweite Woche der Lebendigen Adventszeit in Viernheim bringt erneut zahlreiche stimmungsvolle Aktionen, Konzerte und Mitmachangebote für Groß und Klein. Von weihnachtlichen Märkten über besinnliche Klänge bis hin zu kreativen Workshops: In dieser Woche wird die Innenstadt ebenso wie viele Einrichtungen der Stadt wieder zum Ort der Begegnung und Vorfreude auf Weihnachten.

Samstag, 6. Dezember

Am Samstagvormittag dreht sich in der Innenstadt alles um die Kinder: Von 9 bis 13 Uhr findet im Rahmen der beliebten Nikolaus-Bilder-Aktion das große Bildersuchen statt. Die kleinen Künstlerinnen und Künstler machen sich auf die Suche nach ihren Kunstwerken in den Schaufenstern der Viernheimer Geschäfte. Als Dank wartet in den teilnehmenden Läden eine liebevoll gepackte Nikolaustüte – organisiert von der City-Gemeinschaft und der städtischen Wirtschaftsförderung.

Parallel dazu öffnet am Samstag ab 14 Uhr der Weihnachtsmarkt im Vogelpark seine Tore. An beiden Tagen des Wochenendes – also am 6. und 7. Dezember jeweils von 14 bis 20 Uhr – lädt das festlich dekorierte Gelände mit Lichtern, Handwerkskunst und kulinarischen Angeboten zum adventlichen Spaziergang und Verweilen ein.

Sonntag, 7. Dezember

Um 9.30 Uhr gestaltet die Sänger-Einheit 1872 e. V. Viernheim mit Advents- und Weihnachtsliedern musikalisch den Adventsgottesdienst in der Auferstehungskirche am Berliner Ring 74.

Ebenfalls am Vormittag öffnet das Museum Viernheim von 10 bis 11.30 Uhr seine Türen für die Familienwerkstatt „Lebkuchenhäuser“. Hier werden zauberhafte Hexenhäuschen als weihnachtliche Dekoration gestaltet – allerdings nicht zum Verzehr. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an museum@viernheim.de.

Montag, 8. Dezember

Der Montag hält gleich drei adventliche Kulturangebote bereit: Von 15.30 bis 17.30 Uhr lädt Cordula Hilgert wieder Grundschulkinder in das Kunsthaus in der Rathausstraße 36 zur Kinder-Kunstwerkstatt „Figuren aus Draht und Co.“ ein. Kleine Bewegungsstudien zum menschlichen Körper werden zu eigenen Drahtfiguren umgesetzt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter 06204 – 988 346 oder CBunte@viernheim.de. Um 17 Uhr erklingen weihnachtliche Zithermelodien im Kunsthaus in der Rathausstraße: Bei „Zittern unterm Balkon“ lässt Thomas Haase die Gäste für eine halbe Stunde musikalisch innehalten.

Den Tagesabschluss bildet um 18 Uhr im Garten des Museums die stimmungsvolle Führung „Wintermai, Christkind und Adventszauber“. Dabei erfahren die Besucher Interessantes über regionale Weihnachtsbräuche aus früheren Jahrhunderten – jenseits des Konsumtrubels. Ein heißer Apfelsaft gehört ebenfalls dazu. Auch hier wird um Anmeldung per E-Mail an museum@viernheim.de gebeten.

Donnerstag, 11. Dezember

Für Kinder ab drei Jahren beginnt um 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1 die beliebte Vorlese- und Bastelaktion zum Thema Weihnachten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06204 – 988 450 oder stadtbibliothek@viernheim.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Museum Viernheim findet zur gleichen Zeit von 16 bis 18 Uhr ein Zusatztermin zum Kerzentauchen und -schnitzen statt. Hier entstehen durch das Eintauchen in farbiges Wachs und anschließendes Schnitzen kreative Unikate. Anmeldung per E-Mail an museum@viernheim.de.

Freitag, 12. Dezember

Ab 14.30 Uhr lädt der Verein Lernmobil e. V. Grundschulkinder in den Hort am T.i.B. in der Friedrich-Ebert-Straße 8 zu einem Vorlesenachmittag mit Bastelaktion ein. Nach einer Lesereise durch die Märchenwelt können Weihnachtskarten gebastelt werden. Ebenfalls kreativ wird es von 15.30 bis 17.30 Uhr im Kunsthaus: Im Rahmen der Kinder-Kunstwerkstatt im Advent dreht sich diesmal alles um kleine Szenen in der Streichholzschachtel. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter 06204 – 988 346 oder CBunte@viernheim.de.

Gleichzeitig beginnt um 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek die Aktion „Weihnachten ist nicht mehr weit“ für Kinder ab vier Jahren. In gemütlicher Runde wird vorgelesen und anschließend glitzernder Tannenbaumschmuck gebastelt. Der Unkostenbeitrag beträgt 2 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.

Zum Abschluss des Tages – und als großes Highlight der Woche – beginnt um 17 Uhr auf dem Apostelplatz der 48. Viernheimer Weihnachtsmarkt. Bis Sonntag, 14. Dezember, präsentieren sich hier 29 Vereine und Gruppen mit einem vielfältigen Bühnenprogramm, Speisen, Getränken und Mitmachaktionen.

Die Öffnungszeiten sind: Freitag 17–22 Uhr, Samstag 16–22 Uhr, Sonntag 14–19 Uhr.

Im Alten Rathaus erwarten die Besucher kreative Workshops von Vanellas Spielewelt, Aktionen der Stadtbibliothek und des Museums sowie ein vielfältiges Angebot an handgefertigten Produkten im Kunsthandwerkermarkt im Ratssaal.

QUelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 09:34