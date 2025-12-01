Speyer – Netzwerken: Wirtschaftsförderung lädt zu Austausch auf Weihnachtsmarkt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer lädt gemeinsam mit Lorina Brugger, Trainerin und Expertin für Gesundheitsförderung, am Montag, 15. Dezember 2025, um 17.30 Uhr, zu einem offenen Treffen auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt ein. Treffpunkt ist am Altpörtel in Richtung der Maximilianstraße.

Das Treffen richtet sich vor allem an Solo-Selbstständige und Start-Ups, steht jedoch allen offen, die sich für wirtschaftliche Themen in Speyer interessieren. In entspannter Atmosphäre bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und aktuelle Impulse aus der lokalen Wirtschaft mitzunehmen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Stadtverwaltung und Lorina Brugger freuen sich auf einen vielfältigen und anregenden Austausch.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 10:31