Speyer – Dritte Retrobörse im Technik Museum

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Zeitreise durch die Popkultur: Comics, Toys, Games und Kultobjekte aus fünf Jahrzehnten.

Am 24. und 25. Januar 2026 findet im Technik Museum Speyer die dritte Auflage der beliebten Retrobörse statt. Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre verwandelt sich die Raumfahrthalle erneut in ein Paradies für alle Fans von Comics, Filmen, Serien und Toys vergangener Jahrzehnte. Zwei Tage lang dreht sich alles um die Kulturen der 70er, 80er und 90er Jahre – von klassischen Science-Fiction-Universen über ikonische Actionhelden bis hin zu den Spielzeugen und Games, mit denen viele aufgewachsen sind. Die Veranstaltung läuft am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr in der Raumfahrthalle des Technik Museum Speyer. Der Eintritt ist im Museumseintritt enthalten, Mitglieder des Fördervereins haben im Rahmen ihrer Mitgliedschaft freien Zutritt. Alle Informationen zum Event sind unter www.technik-museum.de/retroboerse zu finden.

Ein Wochenende gegen trübe Wintertage: Wenn draußen graues Januarwetter herrscht, wird es in Speyer bunt und lebendig. Die Retrobörse ist das perfekte Ausflugsziel für Familien: Eltern zeigen ihren Kindern, womit sie früher gespielt haben, und erklären die Gaming-Welt vergangener Jahrzehnte. Wer Lust hat, kann in Erinnerungen schwelgen, längst vergessene Lieblingsfiguren wiederentdecken oder sich einfach vom besonderen Flair vergangener Zeiten mitreißen lassen. Die Veranstaltung verbindet Generationen – mit Geschichten, Emotionen und einer großen Portion Nostalgie. An zahlreichen Ständen bieten Händler und Sammler Fanartikel, Figuren, Modelle, Poster und Sammlerstücke aus den Jahren 1950 bis 2005 an. Hier darf nach Herzenslust gestöbert, getauscht und gefachsimpelt werden. In der Gaming-Area warten spielbare Flipper- und Arcadegeräte sowie klassische Videospiele darauf, entdeckt zu werden – ein echtes Highlight für Retro-Gaming-Fans und alle, die in nostalgischen Erinnerungen schwelgen möchten. Neben dem bunten Markttreiben präsentieren Mitglieder des Fördervereins der Technik Museen Sinsheim Speyer ihre Modelle. Darüber hinaus sind spannende Vorträge und kleine Auktionen geplant. Auch Cosplayer sind herzlich willkommen und erhalten im Kostüm eine Eintrittsermäßigung an der Tageskasse.

Damit bietet das Technik Museum Speyer auch zu Beginn des neuen Jahres ein Wochenende voller Nostalgie, Begegnung und Begeisterung für die Kultobjekte vergangener Jahrzehnte.

