Schönbrunn-Schwanheim – UPDATE: Suche nach hilfloser Person geht am Boden weiter

Schönbrunn-Schwanheim/ Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aktuell kommt es in Schönbrunn, in Schwanheim und den angrenzenden Waldgebieten, zu einem Einsatz von Polizeikräften zur Suche nach einer eventuell hilflosen Person. Hierzu befand sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

UPDATE 22:33 Uhr: Der Einsatz des Polizeihubschraubers ist mittlerweile beendet. Die Suchmaßnahmen am Boden dauern weiterhin an.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 23:02