Schönbrunn-Schwanheim – Polizeihubschrauber bei Suche nach Person im Einsatz – ERSTMELDUNG

Schönbrunn-Schwanheim/ Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aktuell kommt es in Schönbrunn, in Schwanheim und den angrenzenden Waldgebieten, zu einem Einsatz von Polizeikräften zur Suche nach einer eventuell hilflosen Person. Hierzu befindet sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Es wird nachberichtet.
Quelle:
Polizeipräsidium Mannheim
UPDATE: Schönbrunn-Schwanheim – UPDATE: Suche nach Hilfloser Person geht am Boden weiter
Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 23:00