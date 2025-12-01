Rheinland-Pfalz – CDU-Reaktion zur Bilanz der Landesregierung

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat heute Bilanz gezogen. Entsprechend hat das auch unser Generalsekretär Johannes Steiniger getan und teilt mit:

„Die Ampel ist eine Koalition der verpassten Chancen. Statt die Dinge wirklich anzugehen, wird seit Jahren alles gesundgebetet: das Kliniksterben, die dramatischen Zustände an den Schulen, die Lage unserer Wirtschaft im Land. Der wird mit dem vollkommen unrealistischen Klimaschutzgesetz sogar noch weiter massiv geschadet. Die Landesregierung produziert gerne schöne Überschriften und Hochglanzfotos im ganzen Land, aber es wird zu wenig am Schreibtisch gearbeitet. Ihr fehlt schon lange der Mut zu echtem Fortschritt. Stattdessen ist unser Bundesland leider in vielen Bereichen immer weiter zurückgefallen. Wir wollen, dass Rheinland-Pfalz wieder vorne steht. Dafür müssen wir jetzt dringend anpacken. Wir werden in den kommenden Monaten zeigen, dass es die CDU ist, die sich um die Probleme der Leute vor Ort kümmert.“

Quelle: CDU Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 15:23