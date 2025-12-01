Neustadt – Innenstadt stagniert – entscheidende Kennzahlen fehlen weiter

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Antwort auf AfD-Anfrage. Die AfD-Fraktion im Stadtrat Neustadt hat die Antwort der Stadtverwaltung auf ihre Anfrage zur Situation des Einzelhandels und der Innenstadt nun vorliegen.

Die erstmals vorgelegten Zahlen machen deutlich: Die Entwicklung bleibt auf gleichbleibendem Niveau – Fortschritte sind nicht erkennbar.

Nach Angaben der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) bestehen derzeit 27 Leerstände in Erdgeschosslagen, was einer Quote von 6,4 % entspricht.

Bereits 2023 wurden 26 Leerstände verzeichnet, im Jahr 2024 waren es 29.

Damit zeigt sich eine nahezu unveränderte Situation ohne nachhaltige Verbesserung.

Zwar nennt die Verwaltung verschiedene Neuansiedlungen und Fördermaßnahmen, doch weiterhin fehlen zentrale Messgrößen wie Besucherfrequenz, Umsatzentwicklung oder eine systematische Bewertung der bisherigen Maßnahmen.

Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit liegen damit keine belegbaren Aussagen vor, ob Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung tatsächlich Wirkung zeigen.

Genau deshalb hat die AfD-Fraktion am 24. November eine weitere Anfrage gestellt, in der konkrete Daten zur Besucherfrequenz, Erfolgsbewertung und Wirtschaftlichkeit städtischer Maßnahmen eingefordert werden.

Die Beantwortung dieser noch offenen Punkte wird zur kommenden Stadtratssitzung am 16. Dezember 2025 erwartet.

Fraktionsvorsitzender Martin Rössler erklärt:

„Neustadt braucht Fakten statt gefühlter Einschätzungen. Erst unsere Anfrage hat dazu geführt, dass erstmals konkrete Zahlen zur Situation der Innenstadt vorgelegt wurden.

Mit der zweiten Anfrage fordern wir nun auch die fehlenden Kennzahlen zu Besucherfrequenzen und Wirksamkeit der Maßnahmen ein – denn Stadtentwicklung braucht messbare Ergebnisse, keine unverbindlichen Versprechen.“

Die AfD-Fraktion wird die weitere Bearbeitung aufmerksam begleiten und erwartet, dass die noch offenen Daten vollständig und transparent vorgelegt werden. Die Antwort der Verwaltung ging der Fraktion erst vergangene Woche nach erneuter Nachfrage zu.

Quelle: AfD-Fraktion im Stadtrat Neustadt an der Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 10:45