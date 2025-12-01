Mosbach – Zwei Verletzte bei Unfall

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 23.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmittag in Mosbach. Gegen 12 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Fiat Punto in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Richtung Gewerbeschule unterwegs, als auf Höhe der Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße ein 84-Jähriger mit seinem Opel aus einer Grundstücksausfahrt auf die Pfalzgraf-Otto-Straße einfuhr. Hierbei übersah er vermutlich den Punto der Frau und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Opel auf die Seite und wurde durch den Fiat noch einige Meter weitergeschoben. Der Senior wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeugführer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber noch am selben Tag verlassen. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die Pfalzgraf-Otto-Straße voll gesperrt werden.

