Mosbach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer am Samstagabend in Mosbach. Gegen 19 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem BMW auf dem Hardhofweg von Neckarzimmern kommend in Richtung Bergfeld unterwegs, als ihm ein Pkw auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten sich, wobei der Spiegel des BMWs beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 09:48