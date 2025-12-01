Mannheim – Waldhof-Fans „verwüsteten“ Schweinfurt

Schweinfurt / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Saubuwe“: Wie die Mannheimer Fußballfans die Toilette in Schweinfurt verschandelten – VIELE VANDALISMUS-BILDER!

Externer Beitrag aus Schweinfurt:

Als es am Sonntag hell wurde, sah man so richtig das Ausmaß dieser Schandtaten: Die mitgereisten Anhänger des SV Waldhof Mannheim, zumindest einige von ihnen, machten aus den Herrentoiletten im Gästebereich des Sachs-Stadions ein Schlachtfeld.

Nicht nur den Flutlichtmast bestückten die Fans der „Buwe“, sich selbst kennzeichnenend als Ultras, als WaldhofExtrem, als Rabauken oder als Sektion Chaos, mit hunderten von Aufklebern, sondern auch den Flucht- und Rettungswegeplan und eben die Toiletten. Und dort nicht nur die Wände, sondern auch den Spiegel.

Beides beschmierten die Mannheimer, die sich wie „Saubuwe“ benahmen und keinesfalls wie Gäste, zudem mit Farbzeichen und Schriften, so dass eine Sanierung und Reinigung nicht so einfach wird. Ebenso war der Boden komplett verdreckt mit Erde, was insofern unnötig gewesen wäre, da es ja an sich keinen Grund gab, die befestigten Wege und Ränge im Stadion zu verlassen.

Ob sich das Entfernen für die Stadt Schweinfurt überhaupt lohnt? Spätestens beim Gastspiel von Hansa Rostock im April 2026 droht eine Wiederholung einer solchen Beklebe- und Beschmier-Aktion.

Am Samstag bewachte ein Großaufgebot der Polizei lieber den leeren Zuschauer-Bereich zwischen Gäste-Tribüne und Gegengerade, auf der die Schweinfurter Anhänger stehen, statt wenigstens mit ein paar Mann zu versuchen, diesen völlig unnötigen Vandalismus, eine komplett sinnfreie und blinde Zerstörungswut zu verhindern.