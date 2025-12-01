Mannheim – Bahn-Sperrung zwischen Universitätsklinikum und Theresienkrankenhaus in den Abend- und Nachtstunden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Gleisarbeiten muss der Streckenabschnitt zwischen Universitätsklinikum und Theresienkrankenhaus im Zeitraum von Dienstag, 2. Dezember, bis Donnerstag, 4. Dezember 2025, jeweils von 22:30 Uhr bis 3:30 Uhr des Folgetages, in Fahrtrichtung Innenstadt für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 2, 5/5A und 7.

Linien 2 und 5/5A

Umleitung in Fahrtrichtung Neckarstadt West bzw. MA Hauptbahnhof zwischen Universitätsklinikum und Rosengarten

Entfall der Haltestellen Theresienkrankenhaus und Nationaltheater

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schafweide, Alte Feuerwache, Kurpfalzbrücke Ost und Gewerkschaftshaus

Linie 7

verkürzter Linienweg in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen Vogelstang und Universitätsklinikum, ab dort Umleitung über Alte Feuerwache und Abendakademie zum Paradeplatz

Umleitung in Fahrtrichtung Vogelstang ab Paradeplatz über Wasserturm und Rosengarten

Bedienung der Haltestellen im Innenstadtbereich jeweils vom gegenüberliegenden Bahnsteig

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 10:47