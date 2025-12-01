Mannheim – Bahn-Sperrung zwischen Universitätsklinikum und Theresienkrankenhaus in den Abend- und Nachtstunden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Gleisarbeiten muss der Streckenabschnitt zwischen Universitätsklinikum und Theresienkrankenhaus im Zeitraum von Dienstag, 2. Dezember, bis Donnerstag, 4. Dezember 2025, jeweils von 22:30 Uhr bis 3:30 Uhr des Folgetages, in Fahrtrichtung Innenstadt für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 2, 5/5A und 7.
Linien 2 und 5/5A
Umleitung in Fahrtrichtung Neckarstadt West bzw. MA Hauptbahnhof zwischen Universitätsklinikum und Rosengarten
Entfall der Haltestellen Theresienkrankenhaus und Nationaltheater
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schafweide, Alte Feuerwache, Kurpfalzbrücke Ost und Gewerkschaftshaus
Linie 7
verkürzter Linienweg in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen Vogelstang und Universitätsklinikum, ab dort Umleitung über Alte Feuerwache und Abendakademie zum Paradeplatz
Umleitung in Fahrtrichtung Vogelstang ab Paradeplatz über Wasserturm und Rosengarten
Bedienung der Haltestellen im Innenstadtbereich jeweils vom gegenüberliegenden Bahnsteig
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 10:47