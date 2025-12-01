Mannheim – Online-Infoabend: Vorstellung Vorzugsvariante „R4″ Mannheim – Karlsruhe

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Deutsche Bahn informiert Öffentlichkeit über Vorzugsvariante bei digitaler Informationsveranstaltung am 4. Dezember von 18 bis 20 Uhr.

Im Rahmen des 15. Dialogforums am 24. November hat die Deutsche Bahn (DB) die Vorzugsvariante „R4″ für das Bahnprojekt Mannheim–Karlsruhe vorgestellt. Die rechtsrheinisch verlaufende Trasse hat sich nach umfassenden Untersuchungen und intensiver Abwägung aller relevanten Kriterien als bevorzugte Variante herauskristallisiert. Die Strecke beginnt ab Mannheim-Alteichwald in Richtung Schwetzingen und quert dort den Raum unterirdisch in Richtung der bestehenden Schnellfahrstrecke Mannheim – Stuttgart. Weiter Richtung Süden verläuft sie gebündelt mit bestehenden Bahnstrecken über Hockenheim und Waghäusel bis Wiesental. In weiterer Parallellage mit der Schnellfahrstrecke Mannheim – Stuttgart schwenkt die „R4″ zur Autobahn A5 und folgt ihr bis nach Karlsruhe, wo sie den Güterbahnhof anbindet.

Um die interessierte Öffentlichkeit über den aktuellen Planungsstand des Bahnprojekts Mannheim–Karlsruhe zu informieren, lädt die Deutsche Bahn am Donnerstag, 4. Dezember, von 18 bis 20 Uhr zu einem Online-Infoabend ein.

Die Veranstaltung wird als virtuelles Microsoft-Teams-Liveereignis durchgeführt. Projektleiter Stefan Geweke und sein Team präsentieren die Vorzugsvariante „R4″, geben Einblicke in den aktuellen Stand der Planungen und erläutern die nächsten Schritte im Projektverlauf. Im Anschluss beantworten die Projektverantwortlichen die Fragen der Teilnehmenden, die während des Live-Events schriftlich über die Chatfunktion gestellt werden können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist über die Website des Bahnprojekts möglich:

https://www.mannheim-karlsruhe.de/oeffentliche-veranstaltungen

Der Link kann über den QR-Code mit der Kamerafunktion des Smartphones eingelesen werden.

Das Projekt wird seit Beginn von einem breit aufgestellten Dialogforum begleitet, das Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie Bürgerinitiativen und Kommunen zusammenbringt. Die DB informiert hier regelmäßig über den Planungsstand, nimmt Hinweise auf und diskutiert gemeinsam mögliche Varianten.

Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.mannheim-karlsruhe.de

Quelle: Deutsche Bahn

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 11:58