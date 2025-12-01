Mannheim – OB Specht zum Wechsel von Dekan Hartmann nach Stuttgart

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Evangelische Kirche in Mannheim hat mitgeteilt, dass Dekan Ralph Hartmann ab Februar 2026 neuer Beauftragter der Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg beim Landtag und der Landesregierung wird.

Dazu erklärt Oberbürgermeister Christian Specht:

„Ralph Hartmann hat in den vergangenen 14 Jahren als Dekan des Stadtkirchenbezirks Mannheim gewirkt und sich dabei um die Ökumene, den interreligiösen Dialog und den Zusammenhalt der ganzen Stadtgesellschaft große Verdienste erworben. Ich bedaure sehr, mit ihm einen hoch engagierten und allseits geschätzten Ansprechpartner in Mannheim zu verlieren. Für seine neue Aufgabe in Stuttgart wünsche ich ihm alles Gute und weiter viel Erfolg. Es ist sicher gut für unsere Stadt, dass künftig ein Mannheimer die Interessen der Evangelischen Kirche in ganz Baden-Württemberg beim Landtag und der Landesregierung vertritt.“

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 17:31