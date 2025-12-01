Mannheim – Das Klangprisma Mannheim bringt die UNESCO City of Music Mannheim einen Abend lang zum Erklingen



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine Veranstaltung des Kulturamts Mannheim in Kooperation mit dem Jugendkulturzentrum forum

Wann: 13.12.2025 // Doors: 19:30 Uhr // Showtime: 20:00 Uhr

Wo: Jugendkulturzentrum forum, Neckarpromenade 46, Mannheim

Solidarisches Preissystem – nur AK: 5 | 10 | 15 Euro

Das Klangprisma Mannheim ist mehr als eine Musiknacht: es ist ein Statement für eine lebendige Musikkultur und für kulturelle Begegnungsorte, an denen Musik gelebt und geliebt wird. Gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt Mannheim verwandelt das Jugendkulturzentrum forum seine Räumlichkeiten in einen pulsierenden Musikclub und zeigt, was in der Mannheimer Musikszene steckt. Bunt leuchtend fügt sich ein Mosaik aus Melodien, vollen Sounds, schwebenden Klängen, Grooves, Begegnung und Energie zusammen – ein Spotlight für lokale Musiker*innen, das einmal mehr beweist, wie vielfältig, leidenschaftlich und kreativ Mannheim klingt! Im Rahmen der Kooperation Klangprisma werden die Räumlichkeiten des Jugendkulturzentrum forum als mittelgroßer Musikclub hervorgehoben und ein Akzent für die Nutzung vorhandener Raum-Ressourcen gesetzt.

„Ganz im Sinne der UNESCO City of Music Mannheim stärkt Klangprisma unsere Musikvielfalt, unterstützt die Musikszene und erhöht die Standort-Attraktivität Mannheims als Arbeits- und Lebensmittelpunkt für Musiker*innen“, betont Kulturbürgermeister Thorsten Riehle.

Der Abend beginnt mit der Mannheimer Sängerin listentojules, die mit ihrer warmen Stimme zwischen Neo-Soul, Singer-Songwriter-Manier und Jazz-Einflüssen und mit ihren unverkennbaren Gitarrenpickings und ehrlichen Texten eine besondere Leichtigkeit und Tiefe vereint. Als zweites präsentiert die Mannheimer Band Kitsch & Gewitter ihre Debut-Vinyl „Thorns“ – eine innovative Fusion von elektronischen Klängen, energetischen Grooves und der akustischen Intimität des Jazz. Der Multiinstrumentalist Julian Maier-Hauff schließt die Musiknacht mit seinem Soloprojekt, das improvisierte analoge und digitale Elektronik mit Live-Instrumenten kombiniert und House, Electronic und Jazz vereint.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 14:26