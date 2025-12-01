Mannheim – Baden-Württemberg führt Baumschnittförderung fort

Baden_Württemberg / Mannheim / Stuttgart / Metropolregion Rhein-Neckar – Minister Peter Hauk MdL: „Wir wollen die Streuobstbestände im Land erhalten. Daher verlängern wir die Baumschnittförderung um drei Jahre, um die Bewirtschafter bei der Pflege zu unterstützen.“

„Die rege Teilnahme in der vergangenen Förderperiode spricht für sich. Knapp 10.000 Akteure haben sich aktiv beteiligt und fast eine halbe Million Streuobstbäume geschnitten und gepflegt. Die Baumschnittförderung ist Teil unserer Streuobstkonzeption 2030, mit der das Land die Bestrebungen zum Streuobsterhalt auch weiterhin unterstützen wird“, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Montag (01. Dezember), zum Start in die neue Förderperiode für die Baumschnittförderung Streuobst.

Förderung stärkt den Erhalt der Streuobstwiesen

Das Land Baden-Württemberg fördert auch in den kommenden Jahren den fachgerechten Schnitt von Streuobstbäumen, um die Bestände der Streuobstwiesen langfristig zu erhalten. Die Förderung unterstützt Privatpersonen, landwirtschaftliche Betriebe, Vereine, Aufpreisinitiativen, Landschaftserhaltungsverbände, Mostereien und Abfindungsbrennereien als auch Kommunen, die sich aktiv für den Erhalt dieser wertvollen Landschaft einsetzen.

„Wir haben das Förderprogramm flexibler gestaltet, indem wir seine Laufzeit verkürzt haben.

Denn damit kann, anders als bei der bisher fünfjährigen Laufzeit, schneller wieder in das Förderprogramm eingestiegen werden. Zudem entfällt das Einreichen von Flurstückskarten in Zukunft“, sagte Minister Hauk.

Antragstellung ab November möglich

Ab dem 28. November 2025 wird das Förderprogramm eröffnet, und Sammelanträge können wie gewohnt bei den zuständigen Regierungspräsidien eingereicht werden. Die Förderung umfasst sowohl den regelmäßigen Pflegeschnitt als auch den Erziehungsschnitt junger Bäume ab dem dritten Standjahr. Pro Baumschnitt kann vorbehaltlich des Inkrafttretens der VwV Förderung Baumschnitt – Streuobst 2026 bis 2028 und deren EU-rechtlicher Notifizierung ein Zuschuss von 18 Euro gewährt werden. Die Kommunen können diesen Fördersatz um bis zu zehn Euro je Baumschnitt erhöhen.

Streuobstwiesen – wertvoll für Artenvielfalt und Klima

Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Europas. Sie bieten Lebensraum für über 5.000 Tier- und Pflanzenarten. Gleichzeitig prägen sie das Landschaftsbild vieler Regionen Baden-Württembergs.

„Mit der Förderung des Baumschnitts schaffen wir Anreize, diese wertvollen Biotope zu erhalten. So bleibt das Landschaftsbild lebendig und die biologische Vielfalt wird gestärkt“, betonte Minister Hauk, „denn Jeder fachgerecht gepflegte Obstbaum ist ein Beitrag zum Klima- und Artenschutz.“

Hintergrundinformationen:

Das Formular zur Sammelantragstellung finden Sie online auf der gemeinsamen Internetseite der Regierungspräsidien unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/foerderungen/seiten/streuobst/ .

Mehr zum Thema Streuobstbau und weiteren Fördermöglichkeiten erfahren Sie auf dem Streuobstportal des Landes unter www.streuobst-bw.info

Quelle: Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 10:12