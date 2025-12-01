Ludwigshafen – Weihnachtskonzert der Musikschule in der Erlöserkirche

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto „Klangvolle Weihnachten“ lädt die Städtische Musikschule am Sonntag, 7. Dezember 2025, um 17 Uhr zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in die Erlöserkirche in Ludwigshafen-Gartenstadt ein. Verschiedene kammermusika-lische Ensembles der Musikschule gestalten ein Programm mit klassischen Weihnachtsliedern sowie modernen Arrangements. Das Konzert ist einer der Höhepunkte im Adventsprogramm der Musikschule Der Eintritt ist frei.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 14:24