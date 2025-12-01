  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen
01.12.2025, 9:53 Uhr

Ludwigshafen – Rathaus als Chance für den Berliner Platz

LudwigshafenLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das neue Rathaus auf dem Berliner Platz ist eine erfreuliche Nachricht für alle ehrenamtlichen Akteure unserer Initiative „Wir vom Berliner Platz“ und die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Wir begrüßen ausdrücklich die gute Weiterentwicklung und die Bebauung des Berliner Platzes mit dem Palatineo als zentraler Standort für Rat und Verwaltung der Stadt Ludwigshafen, kommentiert der Sprecher der Initiative „Wir vom Berliner Platz“, Jürgen Hundemer die aktuellen Nachrichten. In vielen Gesprächen und Informationsveranstaltungen gemeinsam mit unserer Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck haben wir Vor- und Nachteile des Standortes auf dem Berliner Platz analysiert und diskutiert. Der Standort des Palatineo mit dem Rathauskomplex ist mehr als optimal. Die zentrale Lage vereint viele Vorteile für die Bürger der Stadt. Der Standort signalisiert Bürgernähe. Ein wichtiges Indiz für alle Beteiligten. Der Berliner Platz wird dann endlich zu dem Zentrum, für welches sich unsere ehrenamtliche Initiative schon viele Jahre einsetzt.

Schon seit vielen Jahren setzen wir uns für einen Rathaus Standort im Zentrum der Stadt ein und haben genau das Ziel verfolgt was nun offensichtlich Wirklichkeit wird. Dass die zwei stärksten Fraktionen im Stadtrat sich eine etwas längere Bedenkzeit erbeten haben, macht aus unserer Sicht Sinn und bietet unter anderem nochmal die Chance für weitere Optimierungen und noch mehr Transparenz für die Menschen in dieser Stadt. Den geplante Mietvertrag nochmal auf Herz und Nieren zu prüfen, macht aus unserer Sicht Sinn. Immerhin sind damit hohe Kosten und Investitionen verbunden.

Der Berliner Platz steht vor einer neuen positiven Weiterentwicklung. Das wird auch ein positives Signal weit über die Grenzen der Stadt Ludwigshafen hinaus. Immerhin begehen täglich mehr als 40.000 Menschen den Platz mit unterschiedlichen Zielen.

Im neuen Palatineo stecken viele Chancen einer Stärkung des Zentrums von Ludwigshafen. Mit dem neuen Rathaus Standort wird der Platz weiter an Bedeutung gewinnen und positiv aufgewertet. Die Ludwigshafener erhalten einen zentralen Anlaufpunkt der Verwaltung, so der Sprecher von „Wir vom Berliner Platz“. In diesem Zusammenhang den Berliner Platz mit weiteren Sanierungsmaßnahme aufzuwerten ist mehr als dringend. Der Platz braucht aus Sicht der Initiative ein neues Erscheinungsbild mit einer klaren Ordnungsstruktur. Oasen zum Ausruhen, Grüne Inseln, funktionierende Brunnen und sichere Wege durch gute Beleuchtung sind nicht alles. Klare Ordnungsstrukturen vermitteln für alle Passanten auch ein besseres Gefühl der Sicherheit auf dem Platz.

Quelle: Wir vom Berliner Platz

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 09:54

