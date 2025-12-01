Ludwigshafen – Beirat setzt ein Zeichen für Inklusion

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesellschaft.

Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung ruft der Vorstand des Beirates Ludwigshafen, vertreten durch Andreas Massion und Holger Scharff, zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe und Wertschätzung für Menschen mit Behinderung auf.

„Inklusion beginnt im Herzen – Menschen mit Behinderung sind Teil unserer Gesellschaft“

Der Vorstand betont, dass Menschen mit Behinderung nicht am Rand, sondern im Zentrum unserer Gesellschaft stehen müssen. „Inklusion ist keine Frage der Großzügigkeit, sondern des Respekts und der Gerechtigkeit. Menschen mit Behinderung gehören selbstverständlich in die Mitte der Gesellschaft“, so Andreas Massion und Holger Scharff.

Barrieren abbauen – Chancen schaffen

Noch immer stehen Menschen mit Behinderung vor zahlreichen Hindernissen: sei es im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz oder im Bildungsbereich. Der Beirat fordert ein konsequentes Umdenken und die aktive Mitgestaltung von inklusiven Strukturen in Ludwigshafen und darüber hinaus. „Barrierefreiheit muss zur Selbstverständlichkeit werden. Nur wenn wir gemeinsam Barrieren abbauen, schaffen wir echte Chancen für alle“, erklärt der Vorstand.

Gemeinsam für eine offene und vielfältige Stadt

Der Beirat Ludwigshafen ruft die Bürgerinnen und Bürger, die Stadtverwaltung, Unternehmen und Vereine dazu auf, sich für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung stark zu machen. „Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Ludwigshafen eine Stadt der Vielfalt und des Miteinanders bleibt, in der jeder Mensch willkommen ist und seinen Platz findet.“

Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung – ein Tag zum Nachdenken und Handeln

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung ist Anlass, Erfolge zu feiern, aber auch auf bestehende Missstände hinzuweisen. Der Beirat Ludwigshafen setzt sich dafür ein, dass dieser Tag nicht nur symbolisch bleibt, sondern konkrete Veränderungen anstößt.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht der Vorstand des Beirates Ludwigshafen zur Verfügung.

Quelle:

Beirat für Menschen mit Behinderung

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 09:51