Landau – Ursula Krechel erhält Martha-Saalfeld-Preis 2025

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck hat der in Trier geborenen Autorin Dr. Ursula Krechel heute im Alten Kaufhaus in Landau den mit 8.000 Euro dotierten Martha-Saalfeld-Preis 2025 verliehen.

„Ursula Krechel gehört zu den prägenden literarischen Stimmen unserer Zeit. Mit außergewöhnlicher sprachlicher Kraft und historischer Sensibilität macht sie verborgene Perspektiven sichtbar und verleiht Menschen eine Stimme, deren Geschichten sonst unbeachtet blieben. Ihr Werk verbindet poetische Präzision mit eindringlicher gesellschaftlicher Relevanz, und genau dafür ehren wir sie heute mit dem Martha-Saalfeld-Preis“, sagte Kulturstaatssekretär Hardeck.

Der Hauptpreis wird ohne Ausschreibung auf Vorschlag einer Fachjury vergeben. Die Jury setzte sich in diesem Jahr aus Prof. Dr. Anja Ohmer (Leiterin des Zentrums für Kultur- und Wissensdialog an der RPTU), Sarah Beicht, Thilo Eickhoff (SWR), Angela Noack (Buchhandlung Lesenswert, Landau) und Michael Au (Literaturreferent des Landes Rheinland-Pfalz) zusammen.

Die Jury würdigt Ursula Krechel als eine Autorin, deren umfangreiches Schaffen gesellschaftliche Bruchlinien mit außergewöhnlicher literarischer Sensibilität sichtbar macht. In ihren Büchern untersucht sie die Erfahrungen von Vertreibung, Neubeginn und geschlechtlicher Selbstbehauptung und stellt diesen persönlichen Geschichten die großen historischen Spannungen Deutschlands gegenüber. Sie legt dabei soziale Strukturen und Machtgefälle präzise offen. Durch diese eindringlichen Perspektiven gewinnt ihre Literatur eine Dringlichkeit, die sowohl vergangene Traumata als auch aktuelle gesellschaftliche Verhärtungen auf eindrucksvolle Weise erfahrbar macht.

Der mit 2.000 Euro dotierte Förderpreis ging in diesem Jahr an die 1998 in Hachenburg geborene Autorin Alina Weber, die heute in Frankfurt Philosophie und Germanistik studiert und sich aktuell zu einem Auslandssemester in Kroatien aufhält. Ausgezeichnet wurde ihr Entwurf eines Gedichtzyklus mit dem Titel „Lola“. Der Förderpreis unterstützt Autorinnen und Autoren bei der Realisierung eines noch nicht abgeschlossenen literarischen Projekts; der prämierte Text erscheint im vom Land geförderten Lesebuch „Gegend Entwürfe“.

Hintergrund:

Das Land Rheinland-Pfalz vergibt den Martha-Saalfeld-Preis jährlich in Kooperation mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Seit 2023 ist der Preis zweigeteilt: Er umfasst einen Hauptpreis zur Würdigung eines literarischen Gesamtwerks und einen Förderpreis zur Unterstützung eines aktuellen Arbeitsvorhabens. Der Preis erinnert an die 1898 in Landau geborene Lyrikerin und Erzählerin Martha Saalfeld und wird seit 1994 verliehen.

Quelle: MINISTERIUM FÜR FAMILIE, FRAUEN, KULTUR UND INTEGRATION RHEINLAND-PFALZ