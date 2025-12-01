Landau – Gutscheinkarten im Weihnachtsdesign für Freizeitbad LA OLA

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar Verschenke Wohlgefühl: Pünktlich zur Adventszeit bietet das Freizeitbad LA OLA ab dem 01.12.2025 eine ganz besondere Aktion: Gutscheinkarten im Weihnachtsdesign. Das perfekte Geschenk für alle, die Wohlgefühl, Entspannung und kleine Auszeiten lieben.

Die hochwertigen Gutscheinkarten sind in zwei Varianten erhältlich:

• 50-Euro-Gutscheinkarte

• 100-Euro-Gutscheinkarte – inklusive einer besonderen Überraschung: Mit dieser Karte erhält der Beschenkte 10 Prozent Rabatt auf den Badeintritt.

Ob für die Liebsten oder für sich selbst – unsere Gutscheinkarten schenken Freude und unvergessliche Momente im Wasser.

Erhältlich ausschließlich an der Kasse im Freizeitbad.

www.la-ola.de

Bildquelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH. Fotografin: Britta Hoff.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 16:47