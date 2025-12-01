Landau – Büste des Marathon-Erfinders Michel Bréal als Dauerleihgabe im Rathaus

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Michel Bréal zurück im Herzen der Stadt: Büste des Marathon-Erfinders zieht als Dauerleihgabe im Landauer Rathaus ein

Die Suche hat ein Ende: Die Büste des aus Landau stammenden Sprachwissenschaftlers und Erfinders der olympischen Marathondisziplin Michel Bréal hat einen neuen, passenden Platz gefunden und zwar im Rathaus der Stadt Landau. Nach den Veränderungen im Böckingschen Palais, wo die Sparkasse Südpfalz das Kunstwerk viele Jahre ausgestellt hatte, ist dort kein Platz mehr für die von Künstler Christoph Rothschuh gefertigte Skulptur. Die Kunststiftung Landau, die Michel-Bréal-Gesellschaft, die Sparkasse Südpfalz und Oberbürgermeister Dominik Geißler waren sich schnell einig: Die Bréal-Büste soll weiterhin sichtbar bleiben, zentral und an einem würdigen Platz.

Jetzt steht die Büste als Dauerleihgabe der Sparkasse Südpfalz vor dem historischen Empfangssaal im Rathaus. Oberbürgermeister Dominik Geißler freut sich über die Lösung: „Ein Stück Landauer Geschichte ist damit wieder für alle zugänglich. Spätestens seit dem Bréal-Marathon zum Stadtgeburtstag ist Michel Bréal vielen Landauerinnen und Landauern ein Begriff. Hier im Rathaus in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Geburtshaus wollen wir ihm auch künftig ein würdiges Andenken bewahren.“

„Die Büste von Michel Bréal ist ein besonderer Teil der Landauer Stadtgeschichte“, betont der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südpfalz, Svend Larsen. „Wir freuen uns, dass die Stadt Landau der Büste ein neues, würdiges Zuhause im Rathaus gibt – gut sichtbar und öffentlich zugänglich. Als Sparkasse Südpfalz ist es uns ein Anliegen, regionale Kunst und Kultur zu fördern und dazu beizutragen, wichtige Persönlichkeiten unserer Region im Bewusstsein zu halten. Die Dauerleihgabe an die Stadt ist dafür ein gutes Beispiel.“

„Der neue Standort der Bréal-Stele ist bestens gewählt“, findet auch Heinz-Helmut Lüger, Vorsitzender der Michel-Bréal-Gesellschaft. „Wir danken der Stadt Landau und der Sparkasse Südpfalz, so schnell eine gemeinsame Lösung gefunden zu haben.“

Wer die Büste des berühmten Sohns der Stadt besuchen möchte, hat dazu zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung montags bis freitags von 8:30 bis 12 Uhr sowie montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit.

Bildunterschrift: Die Büste von Michel Bréal steht jetzt vor dem historischen Empfangssaal im Rathaus der Stadt Landau. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 15:08