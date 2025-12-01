Jockgrim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der B9 kam es am Montagnachmittag (01.12.2025) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, der eine länger andauernde Vollsperrung der Fahrtrichtung Germersheim zur Folge hatte. Nach ersten Informationen der Polizei prallte gegen 16:04 Uhr ein Mercedes-Sprinter am Ende eines Rückstaus in mehrere Fahrzeuge.

Der Stau hatte sich zuvor gebildet, nachdem ein Metallteil auf der Fahrbahn lag und von einer Streife der Polizei Wörth entfernt werden musste. Während die Fahrzeuge noch auf langsame Weiterfahrt warteten, näherte sich der 51-jährige Fahrer des Sprinters offenbar zu schnell dem weit zurückliegenden Stauende und krachte in einen Opel Vivaro, in dem insgesamt fünf Personen saßen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden ein 22-jähriger und ein 26-jähriger Mitfahrer im Vivaro schwer verletzt. Drei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Transporter wurde außerdem in einen Ford geschleudert, dessen 26-jähriger Fahrer ebenfalls leichte Blessuren davontrug. Ein weiteres Auto fuhr anschließend noch leicht auf den Ford auf und blieb bei Sachschaden.

Insgesamt mussten sieben Personen medizinisch versorgt werden. Zwei Schwerverletzte und fünf leicht Verletzte wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Jockgrim rückte mit einem großen Aufgebot an, ebenso wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B9 Richtung Germersheim komplett gesperrt. Fahrzeuge im Stau wurden, soweit es sicher möglich war, rückwärts aus dem Bereich herausgeleitet. Die Sperrung sollte nach ersten Angaben voraussichtlich bis etwa 20 Uhr andauern. Der Sachschaden wird aktuell auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 19:46