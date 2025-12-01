Höchst/Erbach – Drei Unfälle bei Winterglätte – Drei Personen verletzt

Höchst/Erbach. Drei Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit glatten Straße ereigneten sich am frühen Montagmorgen im Kreisgebiet. Drei Personen zogen sich teils schwere Verletzungen zu. Die Polizei sensibilisiert Verkehrsteilnehmer und gibt Hinweise. Der erste Unfall ereignete sich um kurz nach 5.30 Uhr auf der Landestraße 3106 zwischen Forstel und Hummetroth. Ein 44 Jahre alter Autofahrer geriet in Richtung Brensbach vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 45 Jahre alten Frau. Es blieb glücklicherweise bei Blechschäden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt rund 9000 Euro. Nicht so glimpflich endete es bei einem schweren Verkehrsunfall gegen 6.45 Uhr auf der B 45 – Westumgehung bei Höchst. Ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Groß-Umstadt war in Richtung Mümling-Grumbach unterwegs, verlor im Kurvenbereich die Kontrolle und schlitterte in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 40-jährigen Höchsters zusammen. Die Feuerwehr musste einen der Unfallbeteiligten aus dem Auto befreien. Der 32-jährige kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, der 40-jährige Höchster per Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8500 Euro. Die Strecke war bis gegen 9.15 Uhr beidseitig gesperrt.

Ein etwas kurioser Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der Michelstädter Straße in Erbach. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher rutschte beim Überqueren der

Fahrbahn aus und wurde anschließend vom Fahrzeug einer 37 Jahre alten Michelstädterin auf der Straße liegend noch gestreift. Glück im Unglück: Der

Jugendliche zog sich nach derzeitigem Ermittlungsstand nun leichte Blessuren zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei warnt nochmals vor den Gefahren durch Winterglätte, die insbesondere in den frühen Morgenstunden oder am Abend durch überfrierende Nässe auftreten kann. Hier ist besondere Vorsicht beim Bremsen und in Kurven geboten.

Hier noch ein paar Tipps Ihrer Odenwälder Polizei:

Beobachten Sie die Außentemperatur, um auf Eisglätte vorbereitet zu sein Orientieren Sie sich an anderen Fahrern um zu sehen, ob deren Fahrverhalten auf

Eisglätte schließen lässt Fahren Sie langsam und vorsichtig

Bremsen Sie sanft und vermeiden Sie hektische Lenkbewegungen

Halten Sie erheblich größeren Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden ein

Nur mit Winterreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen zu fahren, sollte sich sich von selbst verstehen!

Quelle

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 15:11