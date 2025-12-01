Hockenheim – Nikolaus-Schwimmen im Aquadrom

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Nikolaus im Aquadrom – Am 6. Dezember öffnet das Aquadrom Hockenheim wieder seine Türen für einen abwechslungsreichen Nachmittag. Beim beliebten Nikolaus-Schwimmen erwartet Kinder und Familien ein vielseitiges Programm mit Spiel, Bewegung und kleinen Überraschungen im und am Wasser.

Los geht es um 13 Uhr, wenn eine riesige Laufmatte im Sportbecken ausgelegt wird – perfekt für Kinder jeden Alters zum Klettern, Rennen und Toben. Im Kinderbecken warten bunte Bauklötze und Bälle, sodass auch die Jüngsten auf ihre Kosten kommen.

Ein besonderes Highlight ist die Enten-Suchaktion: Im Wasser schwimmen kleine, gekennzeichnete Enten – wer eine der Glücksenten findet, darf sich über eine große Schoko-Nikolaustüte freuen! Alle Gäste, die mit einer Nikolausmütze erscheinen, erhalten obendrein eine kleine Überraschung.

Um 16 Uhr wartet dann der große Abschluss: der Nikolaus fährt auf einem Boot durch das Sportbecken und trägt dabei weihnachtliche Gedichte vor.

Es gilt der normale Eintrittspreis, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos zu Events im Aquadrom Hockenheim gibt es unter https://www.aquadrom.de/events

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 14:31