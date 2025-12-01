Heppenheim – Neue Bewohnerparkausweise für 2026 beantragen

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die neuen Bewohnerparkausweise für die Heppenheimer Parkzonen A, B und C können ab sofort beantragt werden. Da die bisherigen Ausweise am 31. Dezember 2025 ihre Gültigkeit verlieren, wird eine frühzeitige Antragstellung empfohlen, um Wartezeiten zu vermeiden.

Neben der Online-Beantragung steht nun auch wieder die persönliche Antragstellung im Ordnungsamt im Stadthaus (Friedrichstraße 21) zur Verfügung. Damit gibt es – zusätzlich zum Bürgerbüro – einen zweiten Anlaufpunkt für die Ausgabe der neuen Ausweise.

Auch Gewerbetreibende und Freiberufler mit Betriebsstätte in den Parkzonen können ihre Anträge direkt im Ordnungsamt einreichen. Hier wird ebenfalls die Online-Antragstellung bevorzugt, um den Ablauf zu beschleunigen.

Ein Bewohnerparkausweis kostet 90 Euro pro Jahr, Änderungen eines bestehenden Ausweises 10 Euro. Ausnahmegenehmigungen für Ärzte, Handwerksbetriebe und soziale Dienste für 2026 können ebenfalls beim Ordnungsamt beantragt werden – idealerweise online oder per E-Mail.

Weitere Informationen sind im Bürgerbüro und im Ordnungsamt telefonisch oder per E-Mail erhältlich.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 16:42