Heidelberg – Jugendgemeinderat: Wahl startet am 3. Dezember

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund 8.800 Jugendliche können bis 9. Dezember, 12 Uhr, ihre Stimme abgeben – Log-in-Daten per Post – Von Mittwoch, 3. Dezember, bis Dienstag, 9. Dezember 2025, findet die Wahl zum 11. Heidelberger Jugendgemeinderat statt. Die Wahl erfolgt wieder online. Wahlberechtigt sind rund 8.800 Jugendliche. Wählen darf, wer seit mindestens drei Monaten in Heidelberg wohnt und zum Stichtag 9. Dezember 2025 zwischen 13 und 19 Jahre alt ist. Um die 30 Sitze in der wichtigsten kommunalen Jugendvertretung haben sich 59 Kandidatinnen und Kandidaten beworben.

Oberbürgermeister Eckart Würzner appelliert an die Jugendlichen, ihre Stimme abzugeben: „Heidelberg ist eine der jüngsten Städte Deutschlands. Gerade deshalb ist es ganz entscheidend, dass auch junge Menschen die Politik vor Ort mitgestalten, wenn es um Klimaschutz, Mobilität, Bildung, Kultur oder Freizeit geht. Nutzt diese Chance, macht aktiv mit und wählt Eure Vertreterinnen und Vertreter für die nächsten beiden Jahre.“

So läuft die Wahl

• Alle Wahlberechtigten haben Post vom Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg mit persönlichen Log-in-Daten erhalten. Damit können sie sich auf der Internetseite www.jugendgemeinderat.heidelberg.de einloggen und dort auf der Wahlplattform bis zu zehn Stimmen vergeben. Die Wahlplattform ist freigeschaltet von Mittwoch, 3. Dezember, 12 Uhr, bis Dienstag, 9. Dezember 2025, 12 Uhr.

• Außerdem gibt es die Möglichkeit, im Kinder- und Jugendzentrum Emmertsgrund, Forum 1, (geöffnet Montag bis Freitag, 16 bis 20 Uhr) sowie im Haus der Jugend, Römerstraße 87 (geöffnet Montag bis Freitag, 15 bis 20 Uhr) abzustimmen.

• Für alle Wahlberechtigten, die ihre Zugangsdaten nicht mehr zur Hand haben, gibt es am Montag, 8. Dezember 2025, zwischen 16 und 18 Uhr die Möglichkeit, im Wahlbüro in der Plöck 2a diese mit einem gültigen Ausweisdokument zu erfragen und vor Ort die Stimmen abzugeben.

Einen Überblick über die Kandidatinnen und Kandidaten für den Jugendgemeinderat, ihre Ziele und Wahlprogramme gibt es ebenfalls auf der Webseite des Heidelberger Jugendgemeinderates unter www.jugendgemeinderat.heidelberg.de.

Die Ergebnisse der Jugendgemeinderatswahl werden am Mittwoch, 10. Dezember 2025, um 12 Uhr auf der Webseite www.jugendgemeinderat.heidelberg.de veröffentlicht.

Fragen beantwortet die Wahldienstelle beim Kinder- und Jugendamt, Janik Grill, Telefon 06221 58-38951, E-Mail jugendgemeinderatswahl@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 23:43