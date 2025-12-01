Heidelberg – Ihr Weg in die Rente

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Wann und unter welchen Voraussetzungen ist es möglich, in die (Alters-)Rente zu gehen und wie lassen sich Rentenabschläge vermeiden oder minimieren? Im Vortrag mit dem zertifizierten Rentenberater Holger Rest am Donnerstag, 11.12., 19 Uhr werden Themen wie Hinzuverdienst, sog. Flexi-Renten, Planung des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis, Investition von Kapital in die Rente und vieles weitere behandelt. Auch auf individuelle Fragen wird eingegangen.

Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 9. Dezember unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich. vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

vhs Heidelberg

