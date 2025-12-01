Frankenthal – Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am 30.11.2025, gegen 17.50 Uhr, ein auffällig fahrender Pkw im Bereich des Europarings gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte besagter Pkw auf dem Röntgenplatz festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 42-jährigen Mann aus Frankenthal Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,59 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 09:40