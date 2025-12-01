Eberbach – Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer ohne Führerschein

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gleich zwei betrunkene Autofahrer mussten in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Polizei gestoppt werden. Um kurz nach 20 Uhr war ein 32-Jähriger mit einem Audi auf der K 4115 in Richtung Igelsbach unterwegs. Dabei fuhr er in Schlangenlinien und mit 30 km/h auffällig langsam. Eine Streife des Polizeireviers Eberbach konnte die Fahrt am Ortseingang Igelsbach stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss am Steuer gewesen war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Darüber hinaus war der Audi ohne gültigen Versicherungsschutz. Der 32-Jährige muss sich daher wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Nur wenige Stunden später befuhr ein 42-Jähriger mit einem Volvo die B 37 von Hirschhorn kommend in Richtung Eberbach. Auf der Höhe der Einmündung nach Igelsbach fiel um 23 Uhr das Auto einer Streife des Polizeireviers Eberbach auf. Sie kontrollierte den Fahrer an der Hirschhorner Landstraße. Im darauffolgenden Gespräch konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des 42-Jährigen festgestellt werden. Zudem war seine Aussprache verwaschen und auf dem Rücksitz sowie der Mittelkonsole waren Bierflaschen sowie eine Vodka-Flasche erkennbar. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte beim Fahrer einen Wert von über 1,2 Promille an. Eine Abfrage ergab, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Der 42-Jährige musste mit zur Wache und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen einer Trunkenheitsfahrt sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 11:34