Adelsheim – Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Adelsheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmittag versuchten zwei Unbekannte in ein Haus in Adelsheim einzubrechen. Gegen 12:50 Uhr klingelte es zunächst mehrfach an der Haustür des Gebäudes in der Unteren Austraße. Als der Bewohner die Türe öffnete, war niemand da. Kurz darauf konnte er aus dem ersten Stock beobachten, wie sich eine männliche Person über ein Wiesengrundstück von der Unteren Austraße kommend seinem Haus näherte. Nur wenige Augenblicke später wurde an der Gebäuderückseite eine Scheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. Der Bewohner begab sich sodann hinunter und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Täter, gemeinsam mit einer weiteren männlichen Person, in Richtung Stadtmitte. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.
Einer der Männer wird wie folgt beschrieben: – Circa 1,70 Meter groß – Heller
Teint – Trug
eine helle Hose, eine schwarze Jacke, schwarze Basecap und eine Brille
Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen rund um die Untere Austraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim
Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.
Quell
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 09:46