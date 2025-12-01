Adelsheim – Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Adelsheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmittag versuchten zwei Unbekannte in ein Haus in Adelsheim einzubrechen. Gegen 12:50 Uhr klingelte es zunächst mehrfach an der Haustür des Gebäudes in der Unteren Austraße. Als der Bewohner die Türe öffnete, war niemand da. Kurz darauf konnte er aus dem ersten Stock beobachten, wie sich eine männliche Person über ein Wiesengrundstück von der Unteren Austraße kommend seinem Haus näherte. Nur wenige Augenblicke später wurde an der Gebäuderückseite eine Scheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. Der Bewohner begab sich sodann hinunter und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Täter, gemeinsam mit einer weiteren männlichen Person, in Richtung Stadtmitte. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Einer der Männer wird wie folgt beschrieben: – Circa 1,70 Meter groß – Heller

Teint – Trug

eine helle Hose, eine schwarze Jacke, schwarze Basecap und eine Brille

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen rund um die Untere Austraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim

Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Quell

Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 1. Dezember 2025, 09:46