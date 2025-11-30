Worms – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 30.11.2025 gegen 0:00 Uhr kommt es in Worms auf der B9 in Fahrtrichtung Mainz, in der Abfahrt zur Vangionenstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,70 Promille. Der Fahrer wird auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Führerschein wird sichergestellt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wird eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 20:19