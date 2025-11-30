Worms – Team der Nibelungen-Festspiele trifft sich zur virtuellen Bauprobe



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – „Les Enfants Terribles“ gestalten die

Inszenierung 2026

Kurz vor Weihnachten laufen die Vorbereitungen für die Nibelungen-Festspiele 2026 auf Hochtouren:

Zum einen steht jetzt zum großen Teil das künstlerische Team für

die kommende Inszenierung „DIE HUNNENKÖNIGIN“ fest. Und dieses traf sich nun erstmals gemeinsam zur

Bauprobe in Worms, um mit den verantwortlichen Experten der verschiedenen Gewerke der Festspiele die

Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten rund um das Bühnenbild zu besprechen. Erstmals wurde diese

Bauprobe virtuell durchgeführt: Mit VR-Brillen und dreidimensionalen Visualisierungen konnten Bühne und

Tribüne vor dem Dom realitätsnah erlebt und getestet werden, noch bevor die ersten Aufbauten vor Ort

beginnen.

Die Bauprobe ist jährlich der erste große Besprechungstermin, bei dem alle künstlerischen und

technischen Gewerke zusammenkommen. Sowohl die langjährig beteiligten Experten der Festspiele als auch das

kreative Team von „Les Enfants Terribles“ tauschten sich diese Woche über Ideen für das Bühnenbild und die

technische Umsetzung aus. Neu in diesem Jahr: Erstmals wurde dieser Vor-Ort-Termin in Worms mit einer virtuellen

Bauprobe kombiniert.



„Mit Hilfe von VR-Brillen und speziellen, dreidimensionalen Visualisierungen können wir den kompletten Bühnenaufbau

inklusive Tribüne vor dem Dom simulieren und uns darin bewegen“, erläutert Geschäftsführerin Petra Simon die neue

Technik. Dadurch habe man erstmals die Möglichkeit, die Sichtachsen von jedem Platz auf der Tribüne realitätsnah zu

testen und so spätere Korrekturschleifen beim Aufbau zu vermeiden. Auch entfalle dadurch die früher üblichen,

durchaus zeit- und kostenintensiven Probeaufbauten vor dem Wormser Dom. Simon: „Trotzdem gehört der Besuch

des Domes und insbesondere des Nordportals weiterhin zum festen Ablauf. Denn nur dort lassen sich Atmosphäre und

Besonderheiten des Spieleorts wirklich erfassen sowie wichtige Vermessungen durchführen.“

Anlässlich der Bauprobe traf sich das künstlerische Team für die Inszenierung 2026 in Worms. Neben Autor und

Regisseur Oliver Lansley und Regisseur James Seager stehen nun auch die meisten der kreativen Köpfe von Les

Enfants Terribles fest, die die Bühnenwelt der kommenden Festspiele gestalten werden. Zum Team 2026 gehören

Bühnenbildner Sean Turner, Lichtdesignerin Natasha Chivers, Kostümbildnerin Susan Kulkami und

Videodesignerin Kate Ledina.

Regisseur James Seager: „Wir freuen uns sehr auf unsere Arbeit bei den Nibelungenfestspielen 2026, und wir sind stolz

darauf, ein so erfahrenes und talentiertes künstlerisches Team mitbringen zu können, mit dem wir gemeinsam eine

spannende und aufregende Inszenierung auf die Beine stellen wollen. Unsere Arbeit bei LES ENFANTS

TERRIBLES ist immer eine sehr gemeinschaftliche – jeder bringt seine Ideen, Gedanken und künstlerischen Entwürfe

mit ein. Wir können es kaum erwarten, dem Publikum zu zeigen, was dieses großartige Team in Worms auf die Bühne

bringen wird.“

Intendant Nico Hofmann und der Künstlerische Leiter Thomas Laue: „Die Londoner Theatercompagnie ‚Les

Enfants Terribles‘ versammelt unter ihrem Label jede Menge exzellente kreative Köpfe. Die britischen Künstler nun zum

ersten Mal in Worms bei der gemeinsamen Arbeit an der neuen Festspielproduktion zu erleben, hat großen Spaß

gemacht. Die besondere Energie der Compagnie ist sofort spürbar – wir freuen uns sehr auf die Festspielsaison 2026!“

Die Nibelungen-Festspiele 2026

„DIE HUNNENKÖNIGIN“ lautet der Titel der kommenden Uraufführung der Nibelungen-Festspiele Worms, die im

kommenden Jahr vom 17. Juli bis 2. August auf der großformatigen Freilichtbühne vor dem Wormser zu sehen

sein wird. Die Produktion entsteht in Kooperation mit der Londoner Theatercompagnie „Les Enfants Terribles“. Das

Stück schreibt Autor Oliver Lansley, der auch gleichzeitig zusammen mit James Seager Regie führen wird.

Der Vorverkauf für die Spielzeit 2026 läuft. Er wird begleitet von einer attraktiven Weihnachtsaktion, die allen Interessierten die Gelegenheit bietet, sich bis zum 24. Dezember Tickets

mit einem Rabatt von 15 Prozent zu sichern.

Quelle: Nibelungenfestspiele gGmbH

