Feuerwehr
30.11.2025, 19:56 Uhr

Worms – Brand eines Einfamilienhauses in Hamm am Rhein

Feuerwehr
Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 29.11.2025, gegen 18:00 Uhr geriet die Terrasse eines Einfamilienhauses in Hamm am Rhein aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Das Feuer griff von dort auf den Dachstuhl über, bis dieses durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die drei Hausbewohner konnten sich leichtverletzt in Sicherheit bringen. Die ebenfalls im Haus befindlichen Hunde und die Katze der Familie blieben unverletzt.

Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit unklar.

Neben Polizei- und Rettungskräften, befanden sich noch die freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Eich im Einsatz.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 19:56

